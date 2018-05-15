Суд по делу гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, обвиняемого в Украине в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации, перенесли с 15 мая на 12 июня.

Заседание должно было состояться в Павлоградском районном суде Днепропетровской области.

Причиной отсрочки, как сообщает Радио Свобода, стала неявка адвоката Валентина Рыбина в суд. В заявлении он сообщил, что дата совпала с другим судебным заседанием, которое требовало его присутствия.

На заседании 15 мая суд должен был начать рассмотрение дела по существу. Обвинение заявляло, что в зависимости от того, признает ли Лусварги свою вину, судебный процесс будет проходить в общем (с изучением всех доказательств и допросом всех свидетелей) или сокращенном порядке.

Как сообщалось, в СМИ появилась информация о том, что бывший боевик Лусварги проживает на территории Свято-Покровского Голосеевского монастыря. 4 мая представители националистических организаций задержали его и привели в Службу безопасности.

Впоследствии СБУ проинформировала, что гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги с сентября 2014 по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации «ДНР». Лусварги был задействован, в частности, в боях под Дебальцево и в районе Донецкого аэропорта.

Относительно него следователями СБУ осуществлялось уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Лусварги задержали во время пересечения государственной границы Украины в терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» осенью 2016 года.

25 января 2017 года Лусварги был осужден Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время на этапе обжалования приговора Апелляционный суд принял во внимание, что суд первой инстанции не имел права рассматривать это дело, поскольку была нарушена территориальная подсудность. По этой причине приговор Печерского райсуда был отменен.

Верховный суд в феврале текущего года постановил, что дело Лусварги должен рассматривать Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

В декабре 2017 года Лугсварги была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

7 мая Павлоградский горрайонный суд решил арестовать на 60 суток без возможности внесения залога Лусварги. Он будет находиться под стражей до 5 июля в СИЗО Днипра.