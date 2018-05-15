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В Ромнах Сумской области пьяный мужчина, возвращаясь поздно вечером домой, выломал в центре города с подставок семь государственных флагов, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Сотрудники полиции быстро выяснили его личность и открыли по факту надругательства над государственными символами уголовное производство.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина в центре Ромен ломает государственные флаги, установленные возле памятника Тарасу Шевченко, в дежурную часть местного райотдела поступило около полуночи.

«Сотрудники полиции немедленно выехали на вызов, однако злоумышленник уже успел покинуть место происшествия. Проведя ряд розыскных мероприятий, правоохранители уже на следующий день выяснили его личность – им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 36-летний местный житель. Мужчину нашли и опросили. Он не отрицает своей причастности к осквернению государственных флагов», - заявил заместитель начальника ГУНП Олег Григоров.

Подозреваемый объясняет, что, будучи пьяным, возвращался поздно ночью домой, и по дороге обратил внимание на флаги, установленные к майским праздникам. Не считая Украину государством, он выломал флаги с подставок и бросил их на асфальт, после чего спокойно направился домой.

Сейчас в полиции уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 338 УК Украины (надругательство над государственными символами), также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении этого преступления и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит немалый штраф или до 6 месяцев ареста, или до 3-х лет заключения.
ForUm

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