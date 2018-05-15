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В период с 14 по 15 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо подорожали в некоторых сетях АЗС.

Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 0,60 грн./л подорожали все виды топлива на станциях «Овис»: А-92 – до 27,54 грн/л, А-95 – до 28,56 грн/л,  ДТ – до 26,876 грн/л.

В сети Glusco бензины подорожали на 0,20 грн/л. Такие сети как AMIC, Shell, KLO, Glusco, «Автотранс» и Jazz Oil повысили цены на 1–18 коп./л.

Средние цены по стране 15 мая снизились на 1 коп./л.

Напомним, по данным АМКУ, на протяжении 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и ДТ. Кроме того, указанные операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий.
ForUm

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