Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления.

Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив.

Керченский мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым, заявил Президент Петр Порошенко.

В Украине стартовало реформирование сельской медицины.

С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет и будет составлять от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен – за разовую поездку.

Палестинское министерство здравоохранения заявило, что в результате беспорядков на административной границе сектора Газа погибли 58 человек, 2700 - травмированы.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подчеркивает, что любое открытие ответного огня является нарушением договоренности о режиме тишины на Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию для посещения матчей финальной части Чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее глава ведомства Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию.

После аннексии Крыма боевые дельфины, принадлежавшие Военно-морским силам ВСУ Украины и находящиеся в Севастополе, отказались подчиняться российским оккупантам, отказались от пищи и погибли от голода.

Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде содержания под стражей без залога на два месяца, до 13 июля. Савченко требует, чтобы ей дали возможность участвовать в работе Верховной Рады и общаться с избирателями по всей Украине, а также госохрану для своих родных.