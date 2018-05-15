Экипаж задержанного возле Крыма украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» удерживают под стражей в Севастополе, на моряков могут оказывать давление, сообщил 15 мая в эфире Радио Крым.Реалии постоянный представитель Президента Украины в АРК Борис Бабин.

«Это попытка переложить ответственность на жертв. Судно «ЯМК-0041» выкрали в акватории Черного моря, незаконно доставили его в оккупированный Севастополь. Возможно, рыбаки уже неделю находятся в местах лишения свободы в Крыму, там на них наверняка давят. Точной информации нет. Это комплексное нарушение Россией не только норм международного права, но и прав человека», – заключил постпред.

Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в аннексированном Крыму.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала по факту задержания судна уголовное производство.

В Госпогранслужбе предположили, что членов экипажа могут обвинить в терроризме.