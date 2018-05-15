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Служба безопасности Украины запретила въезд российскому видеоблогеру и стендаперу Данилу Поперечному. Об этом сообщается на странице в Faebook гражданского движения «Видсич».

«Благодаря обращению гражданского движения «Видсич» СБУ запретила въезд российскому видеоблогеру и стендаперу Данилу Поперечному», – говорится в сообщени.

Отмечается, что причиной запрета стала антиукраинская позиция артиста и его заявления о поддержке российской политики в Украине, в частности оккупации Крыма. «Следующие три года он не сможет попасть на территорию нашего государства. Ну что же, Поперечному нехайщастить, а наш мониторинг и разоблачения рашистов будет продолжаться и дальше», – подчеркнули в организации.
ForUm

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