Вчера, 14 мая, около 23:00 в Киеве неподалеку от станции метро «Лесная» неизвестные люди обстреляли маршрутный автобус, сообщает «Киев Оперативный».

«Примерно в 23:00, неподалеку от станции метро «Лесная» неизвестные люди обстреляли маршрутный автобус «Киев - Бровары». Скорее всего, что-то типа «пневмата» или «флобера», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.