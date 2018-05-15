также в разделеСтолица
В Киеве полиция обнаружила место проживания почти 100 нелегалов 19
В Киеве снова подорожает холодная вода 72
В Киеве зарезали мужчину 51
В Киеве на территорию складов бросили взрывчатку: пострадали 6 охранников 72
Крещатик из-за футбола перекрыт до 30 мая 36
В киевском ресторане избили сына Шуфрича 117
Задержан угонщик мотоцикла брата Найема 71
В Киеве усилится ветер 38
В Киеве в связи с марафоном изменена работа транспорта 45
Резня в Киеве: Злоумышленник ранил двух мужчин 57
В Киеве тестируют «умный» троллейбус 55
Судью Окружного админсуда Киева поймали на взятке 61
В Киеве у брата Найема из-под суда угнали мотоцикл 188
В столице в результате конфликта застрелили мужчину 53
В Киеве из-за замечания битой проломили череп полицейскому 191
В Киеве на Гидропарке сгорел спортзал 44
Винтовка, с которой задержали мужчину в Киеве, оказалась бутафорской 43
В центре Киева Mini Cooper провалился под землю 85

Вчера, 14 мая, около 23:00 в Киеве неподалеку от станции метро «Лесная» неизвестные люди обстреляли маршрутный автобус, сообщает «Киев Оперативный».

«Примерно в 23:00, неподалеку от станции метро «Лесная» неизвестные люди обстреляли маршрутный автобус «Киев - Бровары». Скорее всего, что-то типа «пневмата» или «флобера», – говорится в сообщении. 

Также отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги