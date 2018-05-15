На территории столицы Национальной полицией обнаружено место проживания почти 100 нелегалов, сообщает департамент коммуникации МВД.

В помещении, которое находится на территории автогаражного кооператива, было обнаружено 98 человек, все они - иностранцы.

Мигрантов доставили в Деснянское управления столичной полиции для установления личных данных, наличия документов, а также канала попадания в Украине и лиц, которые им в этом способствовали.

В управление полиции после проверки у 32 доставленных не обнаружили никаких документов, которые бы давали право на проживание в Украине. Это уроженцы: Азербайджана, Бангладеш, Таджикистана, Узбекистана, России. Установлено, что все они попали в Киев из Российской Федерации в обход официальных пунктов пропуска через государственную границу Украины. За такое ​​«путешествие» каждый из нелегалов платил от 3 до 5 тыс. долларов США своим землякам, которые способствовали им в незаконном перемещении.