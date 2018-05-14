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Мандат специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера остался неизменным.

Такой официальный ответ предоставили Укринформу в офисе спикера Государственного департамента США в понедельник по просьбе прокомментировать сообщения в СМИ относительно расширения мандата Волкера.

«Мы видели эти сообщения в СМИ. Они являются ошибочными», - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как уточнили в Госдепе, посол Волкер «продолжает служить в должности специального представителя в переговорном процессе по Украине и его мандат остается неизменным».

При этом, как подчеркнули в Госдепартаменте, политика Соединенных Штатов на украинском направлении предусматривает «полное восстановление территориальной целостности Украины».

Напомним, ранее руководитель украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе заявила, что Волкеру продлили и расширили мандат.
ForUm

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