На сайте министерства культуры Франции исправили карту, на которой Севастополь был отмечен как часть Российской Федерации.

На сайте ведомства была опубликована карта, на которой указаны участники международной акции «Ночь музеев - 2018», с описанием музеев и адресами, сообщает УНИАН.

Среди участников значится Севастопольский художественный музей имени Крошицкого. Его адрес сначала указали следующим образом: «Проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация». Через некоторое время эту информацию исправили, указав на то, что он расположен в Украине.

Напомним, изначально Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало оккупированный Севастополь российским городом.