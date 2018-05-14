Министерство образования и науки Украины не планирует запрещать школьные линейки, заявила глава ведомства Лилия Гриневич, комментируя ситуацию с массовым отравлением детей в Черкассах, сообщает Радио Свобода.

«Понимаете, это тоже не метод: дать команду и запретить линейки. Нужно идти по пути не запретишь в этом случае, а просвещением учительства, для того, чтобы они искали и могли предложить интересные методы работы с детьми», - сказала Гриневич.

По ее словам, позиция Министерства образования и науки заключается в том, что линейки не является единственным методом собрать детей и поговорить на важные темы.

Напомним, 8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).

Были госпитализированы 56 жителей Черкасс – 54 ребенка и двое взрослых

По данным местных СМИ, кроме учеников пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом.

По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.