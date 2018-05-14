Беспринципная политика нынешней власти привела к тому, что оппозиция уже сформировалась не только в парламенте, но и в обществе — миллионы украинцев хотят прекращения войны и поддерживают «партию мира», представленную в том числе Общественным движением «Украинский выбор — Право народа». Такое мнение выразил народный депутат Украины, представитель «Украинского выбора — Права народа» в «Оппозиционном блоке» Василий Нимченко.

По словам народного избранника, в Украине с легкостью нарушаются основополагающие принципы — разделения власти, верховенства права, свободы слова и вероисповедания. Те же, кто своим принципам не изменяет — отказывается «идти в ногу со временем», — у власти не в чести, обратил внимание Нимченко.

«В этой связи вспоминаются слова из интервью Виктора Медведчука: «…Я не меняю свою позицию. Это мой принцип. Был и будет». Действительно, Виктор Медведчук по-прежнему отстаивает идею народовластия, право граждан участвовать в решении всех важных для страны вопросов, в том числе в формировании политики становления государственности на принципах прагматизма и здравого смысла», — отметил Нимченко.

Он напомнил, как еще в 2012–2013 годах В.Медведчук указывал на засилье коррупции в высоких кабинетах и предлагал конституционные пути выхода из внутригосударственного кризиса.

«Лидер «Украинского выбора» был одним из тех, кто предлагал осваивать рынок ЕС в качестве партнера наряду с РФ, но ни в коем случае не разрывать уже существующие торговые связи. Но Киев выбрал бесперспективный и губительный для экономики страны западный вектор внешнеэкономической интеграции. На словах ратуя за европейские стандарты демократии, защиту прав и свобод человека, власть попирает их. Демократическое развитие страны прекратилось с началом АТО», — уверен Василий Нимченко.

В то же время руководство Банковой со временем признало правильность позиции Медведчука и восстановило действие Конституции Украины 2004 года, обратил внимание нардеп.

«Однако дальнейшее реформирование Основного Закона в части так необходимого стране совершенствования системы управления государственными и общественными процессами осталось на стадии глубокой заморозки», — отметил народный избранник.

По его мнению, предложенная Медведчуком стратегия децентрализации власти и постепенного перехода к федерализации объединила бы общество, предохранила бы его от раскола по национальному, идеологическому, социальному и другим признакам.

«Под любым надуманным предлогом идеологического характера власть отвергает эту стратегию Виктора Медведчука, позволяющую «сшить» страну и вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс. Однако оппозиция сформировалась уже не только в парламенте, но и в обществе. Миллионы украинцев хотят восстановления мира на Донбассе и поддерживают «партию мира», представленную в том числе Общественным движением «Украинский выбор — Право народа»», — констатирует народный депутат.

В.Нимченко также напомнил, что беспринципная политика — тоже политика, за которую в конечном итоге приходится расплачиваться политическим и экономическим суверенитетом страны.

«Но не слишком ли высока цена?» — задает риторический вопрос народный избранник.