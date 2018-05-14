Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную эксплуатацию арендованного государственного морского судна, из-за которой в акватории Ливии задержаны 14 украинских моряков. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Теплоход «Рута», владельцем которого является Мининфраструктуры Украины, в 2003 году на основании договора аренды был передан иностранной судоходной компании. Правоохранители установили, что в феврале 2017 злоумышленники подделали разрешительные и регистрационные документы на право эксплуатации судна, что позволило им незаконно поднять на «Руте» украинский флаг и организовать нелегальный экспорт партии топлива из Ливии в нарушение требований резолюции ООН.

Уже в апреле 2017 судно было задержано береговой охраной ВМС Ливии вместе с экипажем – 14 гражданами Украины. В рамках открытого уголовного производства оперативники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ установили организаторов схемы. Сотрудники спецслужбы совместно с Нацполицией провели обыски в Одессе в представительстве офшорной компании, которая эксплуатировала судно, для документирования факта злоупотребления полномочиями должностными лицами фирмы. Выявленные материалы будут способствовать возвращению задержанных членов экипажа и судна «Рута», а также предупредят применение к Украине международных санкций, которые могут негативно повлиять на имидж государства. СБУ совместно с Министерством иностранных дел, Мининфраструктуры и другими ведомствами прилагают все усилия для скорейшего освобождения моряков. Продолжается досудебное следствие.