В Лудзком воеводстве автобус международного сообщения, которым путешествовали иностранцы, в основном граждане Украины, упал в ров и перевернулся на бок, сообщает «Польское радио».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье вечером между транспортными развязками городов Згеж и Стрикув на 353 километре автострады A2, на полосе движения в направлении Варшавы.

Автобус ехал из Щецина в Черновцы. Им путешествовали 28 человек. «Все они иностранцы, в основном украинцы», - сказал штабной сержант Роберт Боровский из полиции в городе Згеж.

Он сказал, что по невыясненным причинам автобус съехал в полосу зеленых насаждений, упал в ров и перевернулся на бок. Пассажиры самостоятельно вышли из транспортного средства. В результате инцидента пострадал один человек. Ему оказали помощь на месте.