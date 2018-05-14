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Украина получила право экспорта говядины в Турцию Об этом сообщили ForUm’у  в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

«Это стало результатом работы технической миссии Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Республики Турция в оценке системы государственного контроля за производством говядины, которые работала в Украине в конце апреля 2018 года», - говорится в сообщении.

Турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали убойные предприятия, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турцию.

По результатам этой работы принято решение об открытии рынка Турции для украинской говядины.

Работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Республику Турция сейчас находится на финальной стадии.
ForUm

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