Группа депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий запрет трансляции в Украине матчей чемпионата мира-2018 по футболу, который пройдет в России.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте украинского парламента. В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что запрет трансляции матчей ЧМ-2018 станет «актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации в Украине государства-агрессора».

«В этих мероприятиях примут участие первые лица России, а СМИ страны-агрессора используют возможность для всецелой популяризации РФ на международной арене, несмотря на осуждение цивилизованным миром агрессивной политики России и санкции против России», - говорится в пояснительной записке, сообщает УНИАН.

Авторы законопроекта, в частности, предлагают признать, что «трансляция ЧМ по футболу в РФ нарушает законные права и интересы граждан Украины» и в связи с этим запретить ее. Отметим, что ранее глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания заявил, что телекомпания не будет транслировать ЧМ по футболу.

Он также сообщил, что телекомпания ведет переговоры о перепродаже прав на показ матчей с несколькими украинскими телеканалами. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Напомним, Госпогранслужба Украины советует украинским болельщикам не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию.