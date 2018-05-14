Президент Украины Петр Порошенко до конца мая примет участие в испытании американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко, сообщает УНИАН.
«Президент Украины планирует до конца мая этого года принять участие в испытаниях этих Javelin на наших полигонах», - отметила она.
Как сообщал ForUm, 30 апреля Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявляет, что на данный момент американские ракетные комплексы Javelin на вооружение ООС не находятся.
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