Президент Украины Петр Порошенко до конца мая примет участие в испытании американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко, сообщает УНИАН.

«Президент Украины планирует до конца мая этого года принять участие в испытаниях этих Javelin на наших полигонах», - отметила она.

Как сообщал ForUm, 30 апреля Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявляет, что на данный момент американские ракетные комплексы Javelin на вооружение ООС не находятся.