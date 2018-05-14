Судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник умер в Житомирской области за рулем собственного автомобиля. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.
«Смерть наступила вчера около 14:30, когда Бобровник находился в собственном автомобиле», - сказала она.
По предварительным данным, смерть была ненасильственной. Назначена судебно-медицинская экспертиза, результат которой покажет точную причину трагедии, уточнила Влащенко.
По факту открыто уголовное производство. Статью в полиции пока не стали уточнять, чтобы «не вводить в заблуждение».
Ранее СМИ сообщили, что Бобровник умер 13 мая в Киеве.
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