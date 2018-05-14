В Кремле не комментируют слухи об отставке и.о. помощника президента России Владислава Суркова, так как никогда не анонсируют кадровые решения. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Сурков уволен с поста помощника в связи с переходом на другую работу.

«Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления», - приводит слова Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос, могла бы отставка курирующего украинское урегулирование Суркова повлиять на позицию Кремля на этом направлении, и.о. пресс-секретаря напомнил, что внешнюю политику страны определяют не отдельные чиновники, а глава государства. Представитель Кремля заметил, что в целом такая «эвентуальная постановка вопроса вряд ли уместна».

Ранее Русская служба ВВС сообщила, что Сурков, отвечающий за украинское направление, вероятнее всего, покинет свой пост. В Москве говорят, что он не хочет работать с замороженным конфликтом на Донбассе, а в Украине считают, что Сурков провалил минский процесс.