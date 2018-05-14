В Украине контейнерные перевалочные мощности загружены не более, чем на 20%. По статистике, перевалка в данном сегменте до сих пор не вышла на уровень 2014 года, - сообщил заместитель генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко. По его словам, раскрученный Министерством инфраструктуры приход в порт «Черноморск» китайского контейнерного оператора Hutchison Ports - не принесет Украине дополнительного грузопотока.

«Речь не идет об увеличении грузопотока, так как грузовая база у всех - одна. То есть количество контейнеров, которое будет обрабатываться на Hutchison Ports, просто уменьшит количество контейнеров у других операторов», - пояснил эксперт.

В экспертной среде отрасли уверены, что в первую очередь утратит грузы лидер контейнерного рынка – «Контейнерный терминал Одессы», расположенный на причалах Одесского порта, поскольку второй по величине игрок рынка - компания «Бруклин» привязала к себе крупнейшую французскую линию СМА CGM и ее линии-партнеры по объединению Ocean Alliance, продав СМА CGM 50% акций. Остальные игроки в Черноморском рыбном порту и Южном обрабатывают относительно небольшую долю рынка. В отрасли не могут понять позицию Минфинраструктуры, которое сначала разрешило Одесскому порту под перспективный бизнес-план намыть территории для контейнерного терминала на «Карантинном молу», потратив миллиарды бюджетных гривен, а сегодня - продвигает китайского оператора, который отберет грузы и не позволит выполнить этот бизнес план.

«В Украине сегодня существующие терминалы, загружены менее, чем на пятую часть от суммарной пропускной способности. При этом многие из терминалов реализуют планы по расширению и увеличению своей пропускной способности, обновления механизации и т.п.», - подчеркнул Берестенко.

В АМЭУ уверены, что, не смотря на дефицит грузов, Hutchison Ports, в случае прихода в Черноморск, будет выстраивать технологию перевалки такую же, которая принята на терминалах оператора в других странах. А это означает, что большинство процессов будут автоматизированы, что является нормальной практикой из-за растущей стоимости человеческого труда. Иначе, при сегодняшнем дефиците грузов в Украине новому терминалу Hutchison Ports просто не выиграть в ценовой войне с существующими игроками. Именно поэтому большая часть работников порта Черноморск будут сокращены за ненадобностью.

«Я уверен, что ни один инвестор не будет нести ношу «благотворительного учреждения» для работников. Сегодня это делают много наших государственных предприятий - это реалии нашего времени в управлении госпредприятиями», - резюмировал Берестенко.

Ранее профсоюз порта «Черноморск» выступил против передачи причалов и другого имущества порта в аренду китайскому инвестору. По данным профсоюзных лидеров, на причалах №1-6, которые собирается арендовать Hutchison Ports работает более тысячи портовиков, из которых работу сохранит не более 150.

Как известно, Hutchison Ports уже подал в Фонд госимущества заявку на аренду имущества в тылу причалов №1-6, вторую - на аренду причалов №1-6. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, соответствующий тендер состоится в ближайшие месяцы. Hutchison Ports планируют обязать после взятия в аренду причалов 1-6 передать два причала - 5 и 6 в пользование компании Risoil для перевалки зерновых. Это на сегодня является дополнительной нагрузкой, на которую в Hutchison Ports не соглашаются.