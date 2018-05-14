также в разделеПолитика
НАПК нашло в действиях Дейдея конфликт интересов, он проигнорировал один вызов 6
Парубий поручил срочно подготовить законопроект об антикоррупционном суде ко второму чтению 13
ЕС ввел санкции против 5 организаторов «выборов» РФ в Крыму 43
Васильковский: Партия «За життя» 9 мая показала, как приобщить молодежь ко Дню Победы 41
Волкеру продлили и расширили полномочия 41
СМИ: Сурков собирается покинуть пост кремлевского куратора Донбасса 76
МИД: Решение Гааги по компенсациям не означает, что Крым – российский 69
МИД: В Европе не понимают, что транзит газа через Украину сдерживает Путина от вторжения 63
Президент подписал закон о пособии в случае гибели иностранцев в ВСУ 33
Луценко: План Путина о «военной прогулке» в Киев сейчас невозможен 159
Мингарелли: ЕС пока не может предложить Украине перспективу членства 43
От Савченко ушли адвокаты 194
ЕС ввел санкции против организаторов «выборов» в Крыму 60
Порошенко: «Нормандскую встречу» стоит провести в начале июня 46
Фомин: Благодаря партии «За життя» украинцы приятно удивили креативом в День Победы 60
Глава МИД Германии зовет министров «нормандской четверки» в Берлин 47
В Раде предлагают национализировать российские банки и компании 48
Порошенко обсудил с Меркель и Макроном продление санкций против РФ 52

Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко устроил словесную перепалку со сбежавшим экс-нардепом Игорем Марковым в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1».

Симоненко в своем выступлении рассказал «о процветании фашизма в Украине», а также заявил, что КПУ не запрещена.

Марков заявил, что не понимает, почему Симоненко четыре года свободно гуляет по Киеву и не задержан сотрудниками СБУ даже после того, как при обыске на дому у главного коммуниста был обнаружен «пистолет с глушителем и большое количество боеприпасов».

«Я действительно в Киеве живу. А кое-кто сбежал и не живет в Киеве... Меня притесняют постоянно», – заявил Симоненко.

Смотреть с 01:15

 

 

Марков возразил коммунисту, что того никто и не притесняет, после чего бросил в него монеты. «Вот твои тридцать серебренников, Иуда! Вот твоя цена! – заявил он. – Ты сдал всех своих товарищей».

Напомним, 8 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия у руководителей компартии. 

Во время следственных действий у Петра Симоненко вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

178
Теги