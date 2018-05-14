Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко устроил словесную перепалку со сбежавшим экс-нардепом Игорем Марковым в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1».

Симоненко в своем выступлении рассказал «о процветании фашизма в Украине», а также заявил, что КПУ не запрещена.



Марков заявил, что не понимает, почему Симоненко четыре года свободно гуляет по Киеву и не задержан сотрудниками СБУ даже после того, как при обыске на дому у главного коммуниста был обнаружен «пистолет с глушителем и большое количество боеприпасов».

«Я действительно в Киеве живу. А кое-кто сбежал и не живет в Киеве... Меня притесняют постоянно», – заявил Симоненко.

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Марков возразил коммунисту, что того никто и не притесняет, после чего бросил в него монеты. «Вот твои тридцать серебренников, Иуда! Вот твоя цена! – заявил он. – Ты сдал всех своих товарищей».



Напомним, 8 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели следственные действия у руководителей компартии.

Во время следственных действий у Петра Симоненко вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему.