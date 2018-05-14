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Празднование Дня Победы дало возможность адекватным политсилам не только проверить, как работает их региональная сеть, но и удачно использовать особое отношение рядовых украинцев к 9 мая для расширения собственного электорального поля. Об этом в своем блоге пишет блогер Николай Васильковский, сообщает «Корреспондент».

Политиков, которые понимают, что для более чем 80% украинцев, согласно данным социологов, 9 мая остается одним из главных праздников, Васильковский считает самыми адекватными в свете предстоящих парламентских и президентских выборов.

«На общем фоне запомнились активисты «За життя», которые показали, как с помощью креативных акций ко Дню победы можно приобщить к празднику молодежь. В данном случае творческий подход — это способ заинтересовать и вовлечь молодых людей, большинство из которых уже никогда не сможет узнать о войне из рассказов ветеранов», — отметил блогер.

Он обратил внимание  на праздничный «Сплав Победы» по Тисе, организованный закарпатским отделением «За життя», во время которого две молодежные команды прошли на рафтах почти 24 километра, а в конце маршрута возложили цветы к Мемориалу Славы в селе Велятино.

«Херсонские активисты провели конкурс на лучший детский рисунок, посвященный миру. В Харьковской области активисты совместили 9 мая с «тактикой добрых дел» — специально ко Дню Победы провели субботник и отремонтировали детскую площадку. В Днепре для жителей города провели настоящий фестиваль «Дякуємо за життя»: организовали концерт, на котором пели «Песняры» и лауреаты талант-шоу, провели конкурс «Вальс життя» и запустили огромный воздушный шар над рекой. И, конечно же, активисты участвовали в маршах «Бессмертного полка» по всей Украине », — подчеркнул эксперт.

Кроме того, в День победы первые лица партии «За життя» — Вадим Рабинович и другие члены команды — не только дали возможность региональным активистам проявить себя, но и проверили  реальный ресурс своей структуры.

«В последние годы украинская власть пытается нивелировать историческую роль победы над фашизмом в 1945 году. Но празднования 9 мая 2018 года по всей Украине показали, что День победы был и остается настоящим праздником для всех нормальных украинцев. А время политиков, которые пытаются идти против мнения большинства украинцев, неумолимо заканчивается», — уверен Николай Васильковский.
ForUm

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