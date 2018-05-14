В районе села Чинадиево на Закарпатье пьяный водитель Mercedes протаранил колонну байкеров, в результате пострадали три человека, сообщает Mukachevo.net.

2-е из них – с тяжелыми травмами: у 48-летней женщины – полная травматическая ампутация левого бедра и разорваны легкие, у 50-летнего мужчины – травматическая ампутация левого бедра и левого плеча, он в очень тяжелом состоянии, у него уже была остановка сердца, пока его жизнедеятельность поддерживает аппарат искусственного дыхания. Еще у одного потерпевшего сломаны две кости левой голени.

Все пострадавшие – жители села Косонь Береговского района.

По предварительной информации правоохранителей, водитель Mercedes был пьян, превысил скорость и выехал на встречную полосу.

Один из очевидцев аварии, который вместе с потерпевшими ехал в колонне байкеров, рассказал, что водитель на большой скорости входил в поворот, пересек сплошную полосу и сбил первый мотоцикл из колонны.

По данным издания, уровень алкоголя в крови виновника ДТП в 10 раз превышал норму.