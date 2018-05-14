также в разделеПроисшествия
В Донецкой области умерла девочка, на которую упала бетонная стена 36
На Донбассе погиб 24-летний военный медик 29
Совершивший убийство мужчина хотел сбежать в «ДНР» 34
На Донетчине бетонная стена привалила четырех детей 41
Боевики 63 раза обстреляли позиции ООС, ранены двое военных 41
Умер судья Бобровник 120
В центре Луцка мужчина поджег себя 90
Во Львове участник ДТП ранил ножом патрульную 69
В Рубежном активисту подбросили отрезанную баранью голову 74
Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Беларуси 93
В РФ признали задержание «браконьеров» в Азовском море 78
На Донбассе – интенсивные бои: 1 военный погиб, 4 ранены 85
СМИ: В Черногории убили бизнесвумен-гражданку Украины 75
Сутки на Донбассе: полсотни обстрелов, 3 военных ранены 30
В одесском роддоме трагически погиб замглаврача 92
В Кривом Роге на ходу загорелся автобус 41
Пожар в лагере ромов во Львове квалифицировали как хулиганство 34
За сутки боевики совершили 55 обстрелов, ранены 3 военных 49

В районе села Чинадиево на Закарпатье пьяный водитель Mercedes протаранил колонну байкеров, в результате пострадали три человека, сообщает Mukachevo.net.

2-е из них – с тяжелыми травмами: у 48-летней женщины – полная травматическая ампутация левого бедра и разорваны легкие, у 50-летнего мужчины – травматическая ампутация левого бедра и левого плеча, он в очень тяжелом состоянии, у него уже была остановка сердца, пока его жизнедеятельность поддерживает аппарат искусственного дыхания. Еще у одного потерпевшего сломаны две кости левой голени.

Все пострадавшие – жители села Косонь Береговского района.

По предварительной информации правоохранителей, водитель Mercedes был пьян, превысил скорость и выехал на встречную полосу.

Один из очевидцев аварии, который вместе с потерпевшими ехал в колонне байкеров, рассказал, что водитель на большой скорости входил в поворот, пересек сплошную полосу и сбил первый мотоцикл из колонны.

По данным издания, уровень алкоголя в крови виновника ДТП в 10 раз превышал норму.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги