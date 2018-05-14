На Донбассе 12 мая погиб боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, военный медик Олег Богач погиб.
Об этом сообщила волонтер Галина Цегельник.
«Вчера погиб медик 95 ОДШБр Олег Бокач, 1994 года рождения. Получил несовместимое с жизнью осколочное ранение головы, когда вытаскивал из-под обстрела раненого», – написала она в Twitter.
Вчера погиб медик 95 ОДШБр Олег Бокач, 1994г.р. получил несовместимое с жизнью осколочное ранение головы когда вытаскивал из под обстрела раненного.😢😢😢 pic.twitter.com/jbKutpB5ZT— Галина Цегельник (@TSgdalinka) 13 мая 2018 г.
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