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Возле КПВВ «Марьинка» задержан подозреваемый в убийстве, который пытался сбежать на оккупированные территории, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.  

«Злоумышленник, который разыскивался полицией Запорожье за ​​убийство, приехал в Донецкую область и пытался пешком, в обход блокпостов, пересечь линию разграничения. Мужчина планировал скрыться от наказания на оккупированной территории. Подозреваемого задержали пограничники под поселком Тарамчук и передали полицейским», - говорится в сообщении.

9 мая 45-летний житель Запорожской области совместно со своей кумой и знакомым вместе употребляли алкоголь. Во время бытовой ссоры мужчина нанес потерпевшему многочисленные колото-резаные раны.

Утром, заметив, что раненый умер, нападающий вместе с родственницей скрылись. Доехав до Харькова, беглецы узнали, что их разыскивает полиция, поэтому женщина испугалась и решила вернуться домой.

Далее злоумышленник уехал на автобусе в Курахово, а оттуда пешком планировал попасть на оккупированную территорию.

Сейчас злоумышленник находится в Марьинском отделении полиции. Он будет передан правоохранителям из Запорожской области. Задержанный привлекается к ответственности по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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