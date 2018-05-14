В центре Луцка на Театральной площади мужчина вылил на себя горючее вещество и поджег.
Как сообщает издание V24, инцидент произошел около 21:00 в воскресенье, 13 мая.
По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери мужчина старшего возраста начал дебоширить.
Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда к нему подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.
Очевидцы тушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала «скорая».
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