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В центре Луцка на Театральной площади мужчина вылил на себя горючее вещество и поджег.

Как сообщает издание V24, инцидент произошел около 21:00 в воскресенье, 13 мая.

По словам очевидцев, в центре города во время концерта ко Дню матери мужчина старшего возраста начал дебоширить.

 

 

Ведущая мероприятия обратила внимание полиции на хулигана. Когда к нему подошли правоохранители, мужчина вылил на себя из бутылки легковоспламеняющееся вещество и поджег зажигалкой.

Очевидцы тушили огонь собственной одеждой. Мужчину с ожогами забрала «скорая».
ForUm

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