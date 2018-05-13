Судебные источники во Франции сообщили, что зачинщик нападения с ножом в Париже, в результате которого есть погибшие и раненые, был французским гражданином родом из Чечни на Северном Кавказе в России.

Другой информации о нападающем, которого застрелила полиция, пока не приводили, сообщает Радио Свобода.

Как сообщили в ночь на 13 мая французские силовики, они задержали отца и мать нападающего в рамках расследования, которое ведут как в деле о терроризме.

Об ответственности за нападение еще вечером 12 мая заявила экстремистская группировка «Исламское государство».

Ранее в тот вечер в центре столицы Франции Парижа, неподалеку Оперы Гарнье, неизвестный напал на людей с ножом и убил 29-летнего мужчину и ранил еще четырех человек (двух серьезно и двух легко), прежде чем его самого застрелила полиция.

По словам очевидцев, нападавший выкрикивал слова «Аллах акбар». Как сообщил прокурор Парижа Франсуа Молен, нападение расследуют контртеррористические органы.

Крупнейшее в послевоенной истории Парижа и всей Франции нападение на мирных жителей произошло в ноябре 2015 года. Тогда одновременно произошли взрывы возле стадиона «Стад де Франс», а также расстрел посетителей нескольких ресторанов и концертного зала «Батаклан».

Жертвами того нападения стали 130 человек, еще более 300 получили ранения. Происшествие было квалифицировано как теракт, после чего во Франции в четвертый раз за всю ее историю ввели режим чрезвычайного положения.