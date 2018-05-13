Украинский чемпион мира Василий Ломаченко прокомментировал свою победу над Хорхе Линаресом сразу после боя, пишет Boxing Ukraine PRO.

«Обидно, что побывал в нокдауне, это говорит об ошибках, я не до конца выполнил то задание, которое мне дал отец. Была главная ошибка – уходил влево и оттуда пропустил. Но ничего, это опыт, практика. Не умеешь учиться на чужих ошибках – учимся на своих. Хорошо, что я встал, собрался и довел дело до конца», - сказал он.

Спортсмен поблагодарил свою команду, семью и всех украинцев за поддержку.

«Но все хорошо, что хорошо кончается», - сказал украинец.

Напомним, Ломаченко победил Линареса в титульном бою нокаутом в десятом раунде.