В Житомирской области из поезда «Санкт-Петербург - Кишинев» во время его движения выбросили 800 пачек сигарет, сообщает Госпогранслужба.
Военнослужащие выехали на место вероятного совершения правонарушения. Неподалеку железнодорожного пути был обнаружен автомобиль «ВАЗ», в багажном отделении которого находились полиэтиленовые мешки, заполненные сигаретами белорусского производства. Управлял транспортным средством 30-летний житель Овручского района.
Автомобиль и почти 800 пачек сигарет передан работникам фискальной службы. Относительно правонарушителя составлен протокол об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 204 УК (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время