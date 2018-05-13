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В Житомирской области из поезда «Санкт-Петербург - Кишинев» во время его движения выбросили 800 пачек сигарет, сообщает Госпогранслужба.

Военнослужащие выехали на место вероятного совершения правонарушения. Неподалеку железнодорожного пути был обнаружен автомобиль «ВАЗ», в багажном отделении которого находились полиэтиленовые мешки, заполненные сигаретами белорусского производства. Управлял транспортным средством 30-летний житель Овручского района.

Автомобиль и почти 800 пачек сигарет передан работникам фискальной службы. Относительно правонарушителя составлен протокол об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 204 УК (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).  
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