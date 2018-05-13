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Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание «Мать-героиня» 1051 украинке, сообщает пресс-служба Главы государства.

Указом отмечены многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Среди награжденных – 40 жительниц Винницкой области, 128 – Волынской, 30 – Днепропетровской, 27 – Донецкой, 85 – Житомирской, 116 – Закарпатской, 7 – Запорожской, 31 – Ивано-Франковской, 15 – Киевской.

Почетное звание также получили 11 женщин из Кировоградской области, 2 – Луганской, 50 – Львовской, 16 – Николаевской, 52 – Одесской, 25 – Полтавской, 244 – Ривненской, 23 – Сумской, 38 – Тернопольской, 28 – Харьковской, 6 – Херсонской, 19 – Хмельницкой, 7 - Черкасской, 27 – Черновицкой, 13 – Черниговской и 11 – города Киева.

Напомним, сегодня отмечается День матери.
ForUm

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