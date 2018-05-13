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Дело задержанного в Иране украинского моряка Андрея Новичкова находится на особом контроле МИД и посольства Украины, заявил начальник управления Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По его словам, в настоящее время расследование по делу завершено, проведена страховая экспертиза, вскоре материалы будут переданы в суд, передает Украинская правда.

«С первого дня после поступления информации об аресте Андрея Новичкова посольство поддерживало постоянную связь с ним и его родственниками, оказало помощь в поиске адвоката, рекомендовало представительство ITF в Иране. Консул посетил его в месте временного содержания, присутствовал на всех заседаниях в деле. Посольство контролировало выполнение компанией-судовладельцем обязательств по трудовому контракту», - рассказал Кирилич.

По его словам, в сентябре 2017 консул взял Новичкова на поруки, что является исключительной практикой, и моряка выпустили из тюрьмы.

«После этого встал вопрос места его проживания и питания, получения разрешения на пребывание в Иране – все это решал консул, как и медицинское обследование после выхода из тюрьмы, передачу необходимых вещей», - добавил Кирилич.

Также, по его словам, сейчас прорабатывается вопрос по оплате услуг адвоката за счет бюджета.

В то же время руководитель проектов одесской благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко сообщил, что Новичкова могут обменять на иранского гражданина, задержанного в Украине.

Напомним, в Украине начат сбор подписей в защиту моряка из Одессы Андрея Новичкова, которому грозит смертная казнь в Иране.   

«Гражданин Украины, одессит, старший помощник капитана, Андрей Александрович Новичков больше года находится в иранской тюрьме по обвинению в убийстве, которого он не совершал. Если суд шариата признает его виновным – ему грозит смертная казнь через повешение», - написал автор петиции Николай Олесов.
ForUm

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