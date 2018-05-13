Песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в следующем году в Иерусалиме. Об этом сообщили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, поздравившие в соцсетях представительницу страны Нетту Барзилай с победой.

«Горжусь тобой, дорогая Нетта. Ждем всех в следующем году в Иерусалиме!» – написал в Facebook Ривлин.

«Нетта, ты принесла большое уважение государству Израиль! В следующем году в Иерусалиме!» – заявил Нетаньяху.

Напомним, представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей конкурса «Евровидение-2018», который проходил в Лиссабоне (Португалия).

Конкурсант из Украины MELOVIN занял 17 место.