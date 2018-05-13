Жизни 52-летнего украинца, которого 3 мая избили в населенном пункте Глоскув под Варшавой, не грозит опасность.

Об этом сказала Укринформу руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.

«Сейчас жизни господина Николая ничто не угрожает: накануне проведена операция, он пришел в сознание, находится дальше на лечении. Врачи еще не дают согласие на его прослушивание в качестве свидетеля. Однако как только это станет возможным, полиция и прокуратура смогут взять у него показания», - сообщила консул, которая в субботу утром посетила потерпевшего в варшавском госпитале МВД Польши.

По ее словам, она общалась с мужчиной, который после операции не разговаривает, но находится в сознании и реагирует кивками головы на вопросы. Врачи отдела нейрохирургии госпиталя подтверждают, что операция была проведена успешно.

Как сообщила украинский дипломат, накануне посольство Украины получило официальный ответ от районной прокуратуры города Пясечно, в которой отмечается, что по факту избиения одним неизвестным лицом украинца 3 мая в городе Глоскув, возбуждено уголовное дело. Прокуратура опросила двух других украинцев, которые были рядом с пострадавшим в тот день на улице, однако их показания отличаются, что не позволяет установить лицо, напавшее на мужчину.

Дипломат добавила, что консульский отдел посольства Украины предоставляет содействие семье потерпевшего – старшему сыну господина Николая и его родной сестре – во внеочередном получении польской визы в консульстве РП в Луцке. Ожидается, что уже во вторник они смогут прибыть в Варшаву, чтобы навестить близкого родственника.

Об избиении украинца сообщили также в главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, где проживает пострадавший, и местное управление Государственной миграционной службы.

Ранее польские СМИ информировали, что шесть или семь поляков перегородили в Глоскове двумя автомобилями дорогу трем украинцам в возрасте от 45 до 52 лет, и жестоко избили одного из них, двое других скрылись. На момент избиения пострадавший был в нетрезвом состоянии. Впоследствии также появилась информация, что в результате избиения мужчина якобы не приходит в сознание и может умереть.

Трое мужчин работают в Глоскове в Ассоциации водных обществ и занимаются очисткой мелиоративных рвов. Пострадавший приехал на работу в Польшу в начале марта.