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За прошедшие сутки, 12 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия, сообщает пресс-служба ООС.

Российско-оккупационные войска 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. ВСУ вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На Луганщине, в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, противник пытался вытеснить подразделения ООС с оборонительных позиций. На Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, на авдеевской промзоне и в окрестностях Марьинки. На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия.

По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 6 боевиков. Во время боевых действий 1 украинский военный погиб, еще 4 получили ранения. Раненым оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

В течение ночи текущих суток, противник 6 раз применял тяжелое вооружение.  

 
ForUm

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