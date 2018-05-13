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Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении орденом «За мужество» III степени участника Второй мировой войны 1939 - 1945 годов Ивана Залужного.

«Есть люди эпохи. Один из таких – Иван Аникеевич Залужный. Благодарю Вас, что защищали Украину тогда и защищаете ее теперь. Благодарю Вас за подвиг, за Вашу патриотическую позицию и за то, что вдохновляете новое поколение защитников Украины», - отметил Глава государства в Facebook.

Ветеран получил награду за личное мужество и самоотверженность, проявленные в период Второй мировой войны, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи.

10 мая Порошенко позвонил и поздравил Ивана Залужного со столетием. Ранее Президент также встречался с ветераном в Запорожье, где они вместе почтили память погибших украинских защитников. В августе 2014 внук Ивана Залужного – офицер Иван Гутник-Залужный был убит российско-террористическими войсками на Донбассе. Военный посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.
ForUm

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