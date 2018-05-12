В воскресенье, 13 мая, в Украине ожидается ветреная дождливая погода, сообщает синоптик Наталья Диденко.

«Завтра циклон поворачивается против часовой стрелки, а в циклоне движение всегда против часовой стрелки, и под дожди, ветер и похолодание попадет практически вся Украина», - написала она в Facebook.

«Итак, завтра у нас – ветряные холодные дожди с дневной температурой воздуха + 10 + 17 градусов. На Западе будет теплее, до +20 градусов, и то не везде», - добавила синоптик.

В Киеве – воскресенье с дождем, ветром, максимальная температура воздуха – + 13 + 16 градусов.

Следующая неделя будет теплее.