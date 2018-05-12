Российские пограничники отказались предоставлять информацию о возможном задержании пропавших накануне в Азовском море рыбаков.

Об этом Укринформу сообщил официальный представитель управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Пограничная служба г. Ейск отказалась предоставлять информацию о возможном пребывании там пропавших в Азовском море граждан Украины», - сказал он.

Дипломат добавил, что консул уже выехал на место «с целью выяснения причин и обстоятельств задержания и требованием немедленно освободить их».

Ранее пресс-секретарь управления ГосЧС Запорожской области сообщила, что операция по поиску пропавших рыбаков завершена, а жене одного из пропавших позвонили российские пограничники и сообщили о задержании.

10 мая в ГосЧС проинформировали о пропаже двух рыбаков из Бердянска в акватории Азовского моря.