Украинский боксер Василий Ломаченко является фаворитом в бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом, который будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе (до 61,2 килограмма). Об этом свидетельствуют котировки букмекеров, сообщает Радио Свобода.

По мнению компаний Betfair и Willam Hill, украинец одержит досрочную победу (нокаутом, техническим нокаутом или после дисквалификации оппонента), наиболее вероятно – во второй половине поединка.

Если Ломаченко победит, то установит рекорд, став чемпионом мира в третий для себя весовой категории только за 12 поединков – быстрее, чем любой другой боксер.

Свой первый титул чемпиона мира Ломаченко получил в третьем бою на профессиональном ринге, повторив рекорд тайского боксера Сенсака Муангсурина. Тогда украинец победил Гарри Рассела-младшего в полулегком весе (до 57,1 килограмма).

Чемпионский пояс во втором полулегком весе (до 58,9 килограмма) Ломаченко получил в седьмом поединке, нокаутировав Романа Мартинеса.