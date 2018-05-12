Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, как возле Верховной Рады нащупал в сумочке у нардепа Надежды Савченко как минимум одну гранату, после этого нардеп заходила с оружием в сессионный зал.

По словам Матиоса, это произошло, когда он принес в Раду представления относительно Савченко для их регистрации, документы на тот момент еще не разглашались.

«Я выхожу из Верховной Рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: «Надя, вы что, камни носите в сумке?». И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: «Отдай сумку, Надя». Она: «Нет». Я говорю: «Ну, у тебя там запрещенные вещи», - рассказал Матиос в эфире радио НВ.

В ответ Савченко засунула руку в карман пальто, где хранила пистолет. После этого он обратился за помощью к нардепу Андрею Левусу. «Я говорю: Андрей, вы с ней воевали, вы прошли войну, делайте что-то, потому что этот человек зашел в помещение Верховной Рады с оружием», - вспоминает главный военный прокурор.

«Я не мог ее остановить, я не мог отнимать сумку. Но это было не очень приятно видеть ее руку в кармане пальто, в котором у нее хранился пистолет», - сказал Матиос.

На уточняющий вопрос, действительно ли у Савченко были гранаты в сумке, он ответил, что гранат, по его мнению, было как минимум три. «Да. И народные депутаты, которые подошли к ней и выводили из зала, смогли ее вывести за пределы Верховной Рады, и она села в машину и там оставила это все. Они их не смогли забрать у нее, эти гранаты. Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три», - сказал Матиос.

Он добавил, что среди нардепов, убеждавших Савченко покинуть в тот момент Раду, были Андрей Тетерук и Андрей Левус.

«Те народные депутаты, которые подошли, бывший ее командир, Тетерук, Левус и другие смогли ее убедить покинуть зал под куполом. Поверьте, что убойная сила осколочных гранат или любых других в закрытом помещении, она чрезвычайно большой вред могла нанести», - заключил прокурор.



Напомним, 15 марта Савченко пришла на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана. После этого она пришла в парламент и через 10 минут в сопровождении депутатов покинула его.

Тогда СМИ сообщили, что нардеп занесла в зал гранаты.

Перед допросом она обвинила действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины, а после заявила, что во время своей поездки в Страсбург дала показания в юридических судебных инстанциях Европы о фактах коррупции в Украине. Также она призвала украинцев и военных свергнуть «преступную власть Порошенко».

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

В Раду переданы представления на привлечение ее к уголовной ответственности.

Савченко исключили из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.