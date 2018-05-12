также в разделеПроисшествия
В одесском роддоме трагически погиб замглаврача 62
В Кривом Роге на ходу загорелся автобус 40
Пожар в лагере ромов во Львове квалифицировали как хулиганство 33
За сутки боевики совершили 55 обстрелов, ранены 3 военных 49
У берегов Африки погибли двое украинских моряков 89
Во Львове сожгли лагерь ромов 98
Под Днипром загорелась мусорная свалка 42
Во время потасовки у дома Левочкина пострадал журналист 90
Пьяные военные устроили стрельбу на николаевском автовокзале 79
Драка фанатов в Днипре: пострадали 5 полицейских, разбиты 3 авто 219
На Волыни повредили памятник советским воинам 47
В Польше жестоко избили украинских заробитчан 283
Шестерых львовских патрульных подозревают в убийстве 75
Боевики обстреляли КПВВ «Майорское» 105
В Днипре в деревянном самострое сгорели три человека 33
Отравление в Черкассах: Всех детей перевели в обычные палаты 58
В драке фанатов в Днипре пострадал патрульный, задержаны 20 человек 54
Во Львове задержали мужчин за надписи на ограждении советского памятника 37

На протяжении минувших суток активные боевые действия продолжались во всех направлениях, боевики 50 раз открывали огонь, из них 19 – с применением тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, около 20:00 11 мая боевики обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Зайцево.

На Луганщине в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановка интенсивность боев росла с наступлением темного времени суток.

Более напряженная обстановка сложилась на донецком направлении, где круглосуточно продолжаются бои в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Опытное, Пески.

Активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели также в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино на мариупольском направлении.

В результате адекватного ответа, по данным разведки, уничтожено 3 и ранено 4 боевиков. Во время боевых действий трое украинских военных были ранены и эвакуированы в госпиталь. В течение текущих суток, 12 мая, потерь нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги