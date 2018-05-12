На протяжении минувших суток активные боевые действия продолжались во всех направлениях, боевики 50 раз открывали огонь, из них 19 – с применением тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, около 20:00 11 мая боевики обстреляли из 120-мм минометов населенный пункт Зайцево.

На Луганщине в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановка интенсивность боев росла с наступлением темного времени суток.

Более напряженная обстановка сложилась на донецком направлении, где круглосуточно продолжаются бои в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Каменка, Авдеевка, Опытное, Пески.

Активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели также в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино на мариупольском направлении.

В результате адекватного ответа, по данным разведки, уничтожено 3 и ранено 4 боевиков. Во время боевых действий трое украинских военных были ранены и эвакуированы в госпиталь. В течение текущих суток, 12 мая, потерь нет.