В Киеве сотрудники полиции задержали злоумышленника, который нанес ножевые ранения двум мужчинам.

По данным пресс-службы столичного главка, в полицию обратилась женщина и сообщила, что на улице Большая Житомирская незнакомец избил ее друзей.

По словам одного из пострадавших, он отдыхал в баре вместе со своими друзьями. Затем у них возник конфликт с неизвестным, и началась драка. В результате незнакомец ударил мужчину ножом в грудь, а его приятеля – в живот, после чего скрылся. Оба пострадавших госпитализированы в больницу.

В ходе проведения осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли предмет, похожий на нож, который направлен на экспертное исследование.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и доставили его в управление полиции. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался ранее судимый 41-летний киевлянин.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.