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Президент Петр Порошенко подписал закон относительно усовершенствования отдельных вопросов выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины».

Таким образом Президент внес изменения в статью 214 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Целью закона является повышение уровня социальной защиты иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины», - отмечается в сообщении.

Документом совершенствуется действующее законодательство и устанавливается на одинаковом уровне размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности для всех военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в ВСУ.
ForUm

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