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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль прокомментировала тезис о том, что Россия оплатит компенсации согласно решению международных судов, и это означает, что «Крым – российский».

«Наши иски – это претензии в отношении имущества, а не принадлежности суверенной территории. Мы не ставим вопрос о территории даже в нашем иске, который касается морской конвенции. Мы не говорим о том, что арбитраж даже в том случае должен решать принадлежности Крыма. Принадлежность Крыма никак ставится под вопрос. Это для всех понятно, кроме россиян», - сказала она в эфире 5 канала.

«Мы ставим вопрос об утраченном, «национализированном» имуществе – о том, что потеряли частные инвесторы и государство, как инвестор тоже», - добавила замминистра.

Как сообщал ForUm, Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн долларов компенсации 18 украинским компаниям и 1 физическому лицу за потерянные активы в аннексированном Россией Крыму. 
ForUm

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