Газовый вопрос – это то, что сдерживает полномасштабную агрессию России, считает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Такое мнение она высказала в эфире 5 канала.

«Вопрос ГТС – это вопрос нашей безопасности, потому что для нас существование этого маршрута поставки газа в Европу является определенным фактором обеспечения невторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины. И это то, что очень слабо понимают европейцы. По крайней мере, они говорят, что это не очень понимают», - заявила Зеркаль.

По ее словам, существование альтернативных маршрутов снимает этот предохранитель.

«И что произойдет – никто не знает», - отметила заместитель главы МИД.