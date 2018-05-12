также в разделеПолитика
Президент подписал закон о пособии в случае гибели иностранцев в ВСУ 17
Луценко: План Путина о «военной прогулке» в Киев сейчас невозможен 92
Мингарелли: ЕС пока не может предложить Украине перспективу членства 40
От Савченко ушли адвокаты 172
ЕС ввел санкции против организаторов «выборов» в Крыму 58
Порошенко: «Нормандскую встречу» стоит провести в начале июня 42
Фомин: Благодаря партии «За життя» украинцы приятно удивили креативом в День Победы 55
Глава МИД Германии зовет министров «нормандской четверки» в Берлин 46
В Раде предлагают национализировать российские банки и компании 44
Порошенко обсудил с Меркель и Макроном продление санкций против РФ 52
Хавич: Исполнители политического заказа против Медведчука «сами себя высекли» 65
Меркель: Мы будем добиваться восстановления суверенитета Украины 51
Порошенко анонсировал новую встречу в «нормандском формате» 120
Больше всего взносов в прошлом году получила «Батькивщина» 28
Медведчук: Украине есть все условия для серьезного снижения тарифов на газ 77
Ирина Тиран: В День победы партия «За життя» приятно удивила 131
Туск назвал дату юбилейного саммита Украина-ЕС 37
Порошенко и Туск договорились о юбилейном саммите Украина – ЕС 68

Газовый вопрос – это то, что сдерживает полномасштабную агрессию России, считает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Такое мнение она высказала в эфире 5 канала.

«Вопрос ГТС – это вопрос нашей безопасности, потому что для нас существование этого маршрута поставки газа в Европу является определенным фактором обеспечения невторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины. И это то, что очень слабо понимают европейцы. По крайней мере, они говорят, что это не очень понимают», - заявила Зеркаль.

По ее словам, существование альтернативных маршрутов снимает этот предохранитель.

«И что произойдет – никто не знает», - отметила заместитель главы МИД.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги