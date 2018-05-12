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Не прошедшие проверку «гумконвои» Россия для оккупированного Донбасса – незаконны, заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Россия отправила в понедельник еще один незаконный, неконтролируемый конвой через границу в Восточную Украину, скорее всего, пополнив свои силы», - написала она в Twitter.

 


 

 

При этом она назвала Украину Нойерт «все более и более процветающей».

Напомним, 8 мая МЧС России объявило об отправке на Донбасс 76-го «гумконвоя».
ForUm

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