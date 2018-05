Не прошедшие проверку «гумконвои» Россия для оккупированного Донбасса – незаконны, заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Россия отправила в понедельник еще один незаконный, неконтролируемый конвой через границу в Восточную Украину, скорее всего, пополнив свои силы», - написала она в Twitter.

#Russia sent another illegal, uninspected convoy across the border into eastern #Ukraine on Monday, likely to resupply its forces. Despite Russia’s ongoing violation of Ukraine’s territorial integrity, #ResilientUkraine is becoming stronger and more prosperous.