Киев назвал инсинуациями заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о якобы угрозах «ветеранов АТО» российскому дипломату в стенах штаб-квартиры ООН.

«Участники силовой операции Киева на юго-востоке Украины угрожали физической расправой российскому дипломату в стенах штаб-квартиры ООН», - приводит слова Захаровой ТАСС.

По ее словам, инцидент произошел 9 мая после организованного украинской стороной мероприятия на тему пропаганды и недостоверных новостей, которое было заявлено как часть сессии Комитета ООН по информации. «На это мероприятие пошел российский представитель – сотрудник Департамента информации и печати, который работал на сессии комитета. Он излагал российскую позицию по тем обвинениям, которые неслись с украинской стороны – все мероприятие было абсолютно с антироссийским уклоном. Как мы поняли, украинская делегация не ожидала, что российский участник будет работать и выступать, это стало для них неожиданностью», - заявила Захарова, добавив, что «закончилось все действительно плачевно».

«Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО, в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия эти люди в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю – сотруднику пресс-службы МИД – и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах», - заявила официальный представитель МИД РФ.

В украинском МИД назвали заявления России ярким примером распространения фейков и инсинуациями.

«Яркий пример распространения фейков официальными чиновниками РФ. Мероприятие по пропаганде модерировала лично, заявления РФ – инсинуации», - написала в Twitter пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

Яскравий приклад поширення фейків офіц чинниками РФ. Захід щодо пропаганди модерувала особисто, заяви РФ-інсинуації https://t.co/6Nw1inpMvW — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 мая 2018 г.



