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Суд Харькова признал виновным подполковника одного из военных формирований в совершении  уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, и приговорил его к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Военной прокуратурой Объединенных сил в суде доказано, что этот военнослужащий в начале 2015 года, действуя умышленно в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, собирал с целью передачи представителям спецслужб Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну, а также во время задержания нанес телесные повреждения сотруднику Службы безопасности Украины.

Судебное разбирательство длилось более 2 лет, результатом которого стало вынесение законного и обоснованного решения суда.
ForUm

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