Песни во время официальных мероприятий 9 мая в Кривом Роге выбирали, исходя из их «тематического содержания». Об этом сообщили Радио Свобода в Центрально-Городской районной раде Кривого Рога.
Информационный запрос касался исполнения песни «Верните память» о российских солдатах в Сирии, прозвучавшей во время официальных мероприятий в Кривом Роге в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
В ответе говорится, что программу празднования в райсовете составляли, «учитывая тематику мероприятия».
«Основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическое содержание песен, направленное на сохранение памяти о погибших героях, отдавших свою жизнь за свою страну, и чествование ветеранов Второй мировой войны. Поэтому информация о мероприятии в социальных сетях и СМИ носит субъективный характер и не соответствует основной цели мероприятия», - заявили в райсовете.
Народный депутат Константин Усов на своей странице в Facebook сообщил, что обратился к председателю СБУ Василию Грицаку с требованием провести проверку инцидента.
«Требую установить должностных лиц органов местного самоуправления, которыми был разработан и согласован сценарный план данного мероприятия», - написал Усов.
В СБУ сообщили, что его запрос будет обработан в течение пяти дней.
В то же время в Криворожском городском отделе полиции сказали, что в полицию с заявлениями о песне пока никто не обращался. По данным правоохранителей, на мероприятиях 9 мая в Кривом Роге зафиксирован лишь один инцидент: женщина с георгиевской лентой, на нее составили админпротокол.
В мэрии Кривого Рога сообщили, что ответственным за мероприятие был Центрально-Городской райсовет города и от комментариев отказались.
По информации местных СМИ, в Кривом Роге на церемонии награждения 9 мая была исполнена песня «Верните память», посвященная российским солдатам в Сирии, написанная официальной представительницей МИД России Марией Захаровой. На мероприятии присутствовал мэр города, чиновники, ветераны, школьники.
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