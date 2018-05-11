Песни во время официальных мероприятий 9 мая в Кривом Роге выбирали, исходя из их «тематического содержания». Об этом сообщили Радио Свобода в Центрально-Городской районной раде Кривого Рога.

Информационный запрос касался исполнения песни «Верните память» о российских солдатах в Сирии, прозвучавшей во время официальных мероприятий в Кривом Роге в День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В ответе говорится, что программу празднования в райсовете составляли, «учитывая тематику мероприятия».

«Основной акцент при выборе песенного материала был сделан на тематическое содержание песен, направленное на сохранение памяти о погибших героях, отдавших свою жизнь за свою страну, и чествование ветеранов Второй мировой войны. Поэтому информация о мероприятии в социальных сетях и СМИ носит субъективный характер и не соответствует основной цели мероприятия», - заявили в райсовете.

Народный депутат Константин Усов на своей странице в Facebook сообщил, что обратился к председателю СБУ Василию Грицаку с требованием провести проверку инцидента.

«Требую установить должностных лиц органов местного самоуправления, которыми был разработан и согласован сценарный план данного мероприятия», - написал Усов.

В СБУ сообщили, что его запрос будет обработан в течение пяти дней.

В то же время в Криворожском городском отделе полиции сказали, что в полицию с заявлениями о песне пока никто не обращался. По данным правоохранителей, на мероприятиях 9 мая в Кривом Роге зафиксирован лишь один инцидент: женщина с георгиевской лентой, на нее составили админпротокол.

В мэрии Кривого Рога сообщили, что ответственным за мероприятие был Центрально-Городской райсовет города и от комментариев отказались.

По информации местных СМИ, в Кривом Роге на церемонии награждения 9 мая была исполнена песня «Верните память», посвященная российским солдатам в Сирии, написанная официальной представительницей МИД России Марией Захаровой. На мероприятии присутствовал мэр города, чиновники, ветераны, школьники.