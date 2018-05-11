Сегодня, 11 мая, 22 детей, которые были госпитализированы со школьной линейки в Черкассах, выписаны из больниц, сообщает пресс-служба Минздрава.
В больнице до сих пор находится 36 человек: 32 детей и 4 взрослых. Взрослого, который еще вчера был в отделении интенсивной терапии, уже перевели в обычную палату. Состояние взрослых и детей, по словам медиков, удовлетворительное. Вероятно, их выпишут в ближайшее время.
Напомним, 8 мая в Черкассах на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы).
Были госпитализированы 56 жителей Черкасс – 54 ребенка и двое взрослых
По данным местных СМИ, кроме учеников пострадали также двое военных из автобата, расположенного рядом.
По факту массового отравления возбуждено уголовное производство по статье 325 Уголовного кодекса Украины.
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