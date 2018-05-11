В Киеве проходит тестирование «умного» троллейбуса с новейшим оборудованием, которое поможет сделать передвижение максимально комфортным и безопасным для пассажиров. Об этом сообщил в эфире радио «Киев - 98 FM» директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

«Троллейбус оснащен камерами видеонаблюдения, которые обеспечивают подсчет пассажиров и контроль текущей ситуации на дороге. Для большего комфорта во время поездки в салоне установлена ​​система, которая контролирует температуру. Вся информация передается в онлайн-режиме в городской Дата-центр. Водитель имеет возможность связываться с диспетчером, когда это необходимо. Сейчас мы тестируем «умный» троллейбус на маршруте № 18 и сможем сделать выводы уже в течение месяца», - рассказал Назаров.

Впоследствии похожими системами оборудуют весь транспорт в городе.

«Конечно, у нас есть планы после этого запустить в тиражирование эту систему на остальной общественный наземный транспорт», - добавил чиновник.

Кроме этого, с целью модернизации города в ближайшее время планируется внедрение таких smart-технологий: введение единого электронного билета для проезда в общественном транспорте, установление smart-остановок и smart-деревьев, с помощью которых можно подзарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.