также в разделеСтолица
Судью Окружного админсуда Киева поймали на взятке 37
В Киеве у брата Найема из-под суда угнали мотоцикл 174
В столице в результате конфликта застрелили мужчину 51
В Киеве из-за замечания битой проломили череп полицейскому 185
В Киеве на Гидропарке сгорел спортзал 43
Винтовка, с которой задержали мужчину в Киеве, оказалась бутафорской 41
В центре Киева Mini Cooper провалился под землю 81
В столичном Парке Славы Предстоятель УПЦ и сотни верующих молились о погибших в годы Второй мировой войны 100
«Нацкорпус» проводит акцию у «Интера», полиция следит за порядком 66
На акции в Киеве задержали мужчину с ружьем 32
В Киеве облили зеленкой и нечистотами главу Россотрудничества 202
Гостиный двор окончательно вернули государству 61
Завтра в Киеве перекроют ряд улиц 54
В Киеве выбрали лучших медсестер 51
АМКУ начал изучать цены на жилье в Киеве на период финала ЛЧ 39
В киевском супермаркете объяснили появление гречки из «ЛНР» 207
Россиянину, который напал на Вербича, заочно сообщили о подозрении 36
Киев из-за жары ограничивает въезд грузовиков 26

В Киеве проходит тестирование «умного» троллейбуса с новейшим оборудованием, которое поможет сделать передвижение максимально комфортным и безопасным для пассажиров. Об этом сообщил в эфире радио «Киев - 98 FM» директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

«Троллейбус оснащен камерами видеонаблюдения, которые обеспечивают подсчет пассажиров и контроль текущей ситуации на дороге. Для большего комфорта во время поездки в салоне установлена ​​система, которая контролирует температуру. Вся информация передается в онлайн-режиме в городской Дата-центр. Водитель имеет возможность связываться с диспетчером, когда это необходимо. Сейчас мы тестируем «умный» троллейбус на маршруте № 18 и сможем сделать выводы уже в течение месяца», - рассказал Назаров.

Впоследствии похожими системами оборудуют весь транспорт в городе.

«Конечно, у нас есть планы после этого запустить в тиражирование эту систему на остальной общественный наземный транспорт», - добавил чиновник.

Кроме этого, с целью модернизации города в ближайшее время планируется внедрение таких smart-технологий: введение единого электронного билета для проезда в общественном транспорте, установление smart-остановок и smart-деревьев, с помощью которых можно подзарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги